Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

Происшествия
18 марта, 18:28 UTC+3 УФА УФА 18, марта. /ТАСС

Машины столкнулись на 55 км автодороги Уфа-Янаул

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 18 марта. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе в Башкирии, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы МВД по республике Максим Родионов.

ДТП произошло около 17:00 мск в Благовещенском районе на 55 км автодороги Уфа-Янаул.

"По предварительной информации, легковой автомобиль "Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой "Ивеко". Водитель легковой машины травмирован, в результате происшествия погибла его жена, а также двое детей 2016 и 2017 годов рождения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство управления ГИБДД по Башкирии. Погодные условия на трассе были тяжелыми, накануне региональный главк МЧС объявил в регионе штормовое предупреждение из-за метели и снежных заносов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
2
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% после обработки 21,33% протоколов
3
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
4
ЦИК: результаты голосования на участке в Люберцах могут аннулировать из-за вброса
5
В России завершились выборы президента РФ
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Новосибирский избирком требует закрыть страницу сайта обкома КПРФ с данными о голосовании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте