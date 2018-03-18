Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

УФА, 18 марта. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе в Башкирии, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы МВД по республике Максим Родионов.

ДТП произошло около 17:00 мск в Благовещенском районе на 55 км автодороги Уфа-Янаул.

"По предварительной информации, легковой автомобиль "Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой "Ивеко". Водитель легковой машины травмирован, в результате происшествия погибла его жена, а также двое детей 2016 и 2017 годов рождения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство управления ГИБДД по Башкирии. Погодные условия на трассе были тяжелыми, накануне региональный главк МЧС объявил в регионе штормовое предупреждение из-за метели и снежных заносов.