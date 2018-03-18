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МВД: с начала избирательной кампании в РФ возбуждено 13 уголовных дел

Происшествия
18 марта, 18:49 UTC+3

В 2012 году было возбуждено 23 уголовных дела

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МВД России возбудило 13 уголовных дел с начала избирательной кампании, это меньше, чем за время президентской кампании 2012 года. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

"С начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы избирательной кампании", - сказал он. В 2012 году было возбуждено 23 уголовных дела.

Горовой сообщил, что МВД также зарегистрировало 3 тыс. сообщений, так или иначе затрагивающих избирательную кампанию. "Возбуждено 75 административных производств, передано семь материалов коллегам из СК для процессуальной оценки", - сказал Горовой.

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