Вторая за день информация о минировании генконсульства РФ в Одессе не подтвердилась

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов второй раз за день проверили информацию о минировании здания генерального консульства Российской Федерации в Одессе, в результате взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"В результате обследования здания генерального консульства Российской Федерации и территории Аркадии взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено", - говорится в сообщении в Facebook.

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности злоумышленников, причастных к данному инциденту. Полиция открыла уголовное дело.

Утром 18 марта в полицию поступило сообщении о минировании улицы Гагаринское плато, где находится здание генконсульства. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Позже в полицию повторно поступило сообщении, что здание генконсульства РФ и территорию района Аркадии в Одессе заминировали.

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".