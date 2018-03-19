СМИ: пассажирский паром в Японии налетел на маяк и не может продолжать движение

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Пассажирский паром "Фукуока-2" столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю. Как сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo, инцидент произошел в воскресенье вечером, никто не пострадал.

Однако паром водоизмещением около 9,8 тыс. т блокирован до сих пор и не может продолжать движение, поскольку ему на винт намоталась цепь, фиксировавшая плавучий маяк. На борту судна - 509 пассажиров и членов команды. В настоящее время прорабатывается вопрос об их эвакуации.

Столкновение со стальным плавучим маяком весом примерно 8 т произошло, когда паром в условиях довольно сильного волнения маневрировал, пытаясь сблизиться с санитарным катером. Он должен был взять на борт внезапно заболевшего пассажира.