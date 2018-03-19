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Михеевский ГОК в Челябинской области частично обесточен

Происшествия
19 марта, 6:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

На газопоршневой электростанции (ГПЭС) предприятия отключились 22 газопоршневые установки

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Михеевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Челябинской области оказался частично обесточен в результате нарушения электроснабжения. Об этом в понедельник сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ "Обогатительная - Михеевский ГОК" (АО "Михеевский ГОК"). <...> Прекращено электроснабжение части предприятия АО "Михеевский ГОК" мощностью около 96 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на газопоршневой электростанции (ГПЭС) предприятия отключились 22 газопоршневые установки.

"Станция снизила нагрузку с 86 МВт до нуля без потери собственных нужд (по информации персонала АО "Михеевский ГОК", ГПЭС работала изолированно от ЕЭС России)", - сообщают энергетики.

По состоянию на 05:00 мск велись аварийно-восстановительные работы.

Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской горно-металлургической компании и "Норникеля") в 2013 году.

Запасы руды на одноименном месторождении оцениваются в 400 млн тонн.

Производственные мощности комбината позволяют производить до 18 млн тонн медной руды в год.

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