В Подмосковье задержаны лжебанкиры, подозреваемые в мошенничестве на 5,5 млн руб.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в подмосковном Ногинске задержали двоих подозреваемых в мошенничестве, выдававших себя за сотрудников одного из известных банков. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ущерб от их незаконной деятельности превысил 5,5 млн рублей.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Ногинское" в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении мошеннических действий задержаны двое 28-летних жителей Московской области", - сказала Петрова.

По ее словам, задержанные под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков, расположенного на улице Рабочей в Ногинске, незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент. После чего скрылись с полученными деньгами.

"В полицию обратились 12 человек, пострадавших от действий злоумышленников. Общая сумма ущерба составила более 5,5 млн рублей", - отметила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.