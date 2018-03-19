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Генпрокуратура выявила переполненность и плохие условия в СИЗО-4 Петербурга

Происшествия
19 марта, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Ведомство также сочло неудовлетворительным надзор за заключенными, у которых обнаружили колюще-режущие предметы

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России выявила переполненность камер и плохие санитарные условия в СИЗО-4 в Петербурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки Генпрокуратура выявила "многочисленные нарушения закона и прав граждан".

"В СИЗО во многих камерах не соблюдалась установленная законом норма санитарной площади в 4 кв. м на одного человека, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Большинство камерных помещений СИЗО не отвечают нормам санитарии и гигиены, их оборудование не соответствует установленным нормам. В них отмечается повышенная влажность и недостаточное искусственное освещение". Генпрокуратура также выявила нарушения при медико-санитарном обеспечении заключенных.

Кроме того, неудовлетворительным прокуратура сочла и надзор за подозреваемыми и обвиняемыми. "В пользовании у заключенных находились запрещенные предметы, в том числе колюще-режущие, своевременных мер по изъятию которых сотрудниками УИС не предпринималось", - отметили в надзорном ведомстве.

Для устранения нарушений по результатам проверки директору ФСИН России внесли представление.

СИЗО-4 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (на улице Академика Лебедева в центр Санкт-Петербурга) был построен в 1874-1875 годах и рассчитан на содержание 556 человек. Он почти на 20 лет старше даже знаменитых "Крестов", переехавших в конце прошлого года с Арсенальной набережной в Колпино. Он является также самым крупным СИЗО, где содержат взрослых и несовершеннолетних заключенных в возрасте от 14 до 18 лет. По информации на сайте СИЗО, ежегодно через него проходит до пяти тысяч человек, а для сотрудников один год работы в этом СИЗО засчитывается как 1,5 года.

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