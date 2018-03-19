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Глава ГСУ СК РФ по Москве Дрыманов пришел в суд для дачи показаний по делу Максименко

Происшествия
19 марта, 11:12 UTC+3

Александр Дрыманов намерен жаловаться в Генпрокуратуру на ход следствия по делу о коррупции в СК

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Михаил Максименко

Михаил Максименко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд допросит 19 марта в качестве свидетеля руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки, в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС из суда.

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"Если мы будем верить всем, кто сидя в СИЗО будет давать показания, к чему мы придем? Все действия в отношении меня незаконны и все проверки в отношении меня проходят негласно, я не могу их обжаловать. Специально все делают так, что бы у СМИ сложилось плохое впечатление обо мне, я рад что меня допросят, я все расскажу", - сказал Дрыманов в суде.

Ранее он сообщил ТАСС, что все, что говорил гособвинитель в его адрес, не соответствует действительности.

Кроме того, Дрыманов перед допросом в суде сообщил, что подготовил жалобу генеральному прокурору России Юрию Чайке на следствие по уголовному делу высокопоставленных сотрудников СК, обвиняемых в получении взяток.

"Я уверен, что генпрокурор Чайка не в курсе, что здесь происходит. Подготовлена жалоба на его имя и в Госдуму на нарушения процессуального законодательства в ходе следствия", - сказал Дрыманов.

Дело высокопоставленных сотрудников СК

Высокопоставленные сотрудники Следственного комитета: начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Из материалов дела следует, что они вступили в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Дела Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства, потому что они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

В январе гособвинитель в суде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что помимо Максименко, Ламонова и Никандрова, в переговорах о решении вопроса о переквалификации дела Кочуйкова участвовал Дрыманов. В ходе дальнейших судебных заседаний гособвинитель пояснил, что в деле Максименко Дрыманов имеет статус свидетеля. Дрыманов фигурирует в обвинительном заключении по делу Максименко, так как Никандров и Ламонов дали на него показания, утверждал в январе источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

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