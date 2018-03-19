Суд приговорил экс-замдиректора "Аэропорты Дальнего Востока" к условному сроку за растрату

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Бывшего первого заместителя гендиректора Федерального казенного предприятия "Аэропорты Дальнего Востока" Елену Журавлеву, обвиняемую в растрате бюджетных средств и в покушении на мошенничество, осудили на пять лет условно. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в декабре 2014 года "Аэропорты Дальнего Востока" получили финансирование из федерального бюджета на реорганизацию предприятия. Руководитель предприятия Вадим Свечников внес изменения в документацию, что позволило ему и его первому заму Елене Журавлевой незаконно получить более 2,7 млн рублей из выделенных федерацией средств.

"Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда оставила в силе вид и размер наказания, вынесенные Благовещенским городским судом Амурской области в отношении бывшего первого заместителя генерального директора ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" Е. В. Журавлевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 ("Растрата") (три эпизода, - прим. ТАСС), ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление), ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ <...> В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Журавлевой окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Наказание считать условным с испытательным сроком четыре года", - сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Как отмечается на сайте Благовещенского городского суда, приговор Вадиму Свечникову огласили 30 июня 2017 года. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.