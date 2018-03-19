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Дрыманов рассказал в суде, что сотрудничает с ФСБ и никакой взятки не получал

Происшествия
19 марта, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Александр Дрыманов также отметил, что глава УСБ СК Михаил Максименко не мог вмешиваться в следствие по перестрелке на Рочдельской

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава столичного управления СК РФ Александр Дрыманов в ходе допроса в качестве свидетеля по делу о коррупции рассказал, что сотрудничает с ФСБ и не получал никакой взятки от своего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство по службе, передает корреспондент ТАСС.

"Прокурор дважды в ходе процесса называл мою фамилию, при этом я не являюсь обвиняемым. Были нарушены мои конституционные права", - сказал он, отметив, что обвинения в его адрес о получении банковской карты от Никандрова являются абсурдными.

Дрыманов заявил, что в ходе всего следствия сотрудничает с сотрудниками ФСБ. "И они мне сказали, что никаких претензий ко мне нет. Гособвинитель же заявил о том, что мне была передана какая-то карта, которую он [Никандров] мне не передавал. Данная карта является подарочной, она не активирована и не может принадлежать какому-то человеку. Таким образом, говорить о взятке некорректно и неправильно", - отметил он.

Кроме того, Дрыманов отметил, что обвиняемый в получении взятки глава УСБ СК России Михаил Максименко не мог вмешиваться в ходе расследования дела о перестрелке на Рочдельской улице в Москве.

"Максименко демонизировали. Он не мог вмешаться в процесс и не мог как-то повлиять на ход расследования", - сказал Дрыманов в ходе допроса в качестве свидетеля защиты.

Он отметил, что знаком с Максименко с 2009 года, а на вопрос, мог ли как-то Максименко повлиять на его назначение, ответил отрицательно. "Из уст Максименко могла звучать только одна фраза: поступайте по закону. Кроме этого, он сказать ничего не мог. Хочу сказать, что Максименко не мог повлиять на мое назначение на должность, это полный бред", - подчеркнул глава столичного управления СК.

Дрыманов также положительно охарактеризовал Никандрова. "Я с Никандровым вместе раньше не работал, но я знал, что он очень толковый следователь. Когда у меня появилась вакансия, я его пригласил", - сказал он.

Мосгорсуд начал в понедельник в открытом режиме допрос главы столичного ГСУ СК РФ в качестве свидетеля по делу главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взяток.

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