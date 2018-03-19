Пострадавшие при обрушении на Гайском ГОК находятся в реанимации

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате обрушения на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области находятся в реанимации Гайской центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"При обрушении на Гайском ГОК пострадали два человека. Оба находятся в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Решается вопрос об эвакуации пострадавших из Гайской ЦРБ в одну из больниц Оренбурга", - сказал представитель минздрава, уточнив, что с пострадавшими работают специалисты из Областной клинической больницы и Второй городской больницы Орска.

Председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков сообщил, что организация окажет помощь пострадавшим.

"Пока известно, что случилось обрушение в шахте, при проведении работ. Два человека пострадали, находятся в больнице. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая, в зависимости от степени травм будут выплаты, потому что это явно травмы [полученные] на производстве", - сказал Чирков.

Он уточнил, что точные суммы выплат будут известны после того, как врачи установят степень вреда здоровью, причиненного пострадавшим. "Выплаты от предприятия значительно больше, как правило. Все будет завесить от ущерба здоровью. Но выплаты и от предприятия, и от профсоюзов будут точно", - подчеркнул Чирков.

Ростехнадзор считает произошедшее несчастным случаем

Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) расценивает инцидент как "групповой несчастный случай", по факту ЧП начали проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Расцениваем [инцидент] как групповой несчастный случай, наши специалисты уже находятся на месте, в ближайшее время будет создана комиссия Ростехнадзора по расследованию группового несчастного случая", - сказали в пресс-службе.

В Ростехнадзоре отметили, что комиссия планирует приступить к работе в течение сегодняшнего дня. "[Причин] пока нет, комиссия создается как раз чтобы расследовать инцидент", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о причинах инцидента.

ЧП на шахте

В понедельник на шахте на Гайском ГОК произошло обрушение, в результате которого пострадали два горняка. Следователи начали проверку по факту инцидента.

Гайский горно-обогатительный комбинат находится на территории городского округа Гай в 300 км от Оренбурга. Добычу медно-колчеданной руды там ведут с 1959 года. В 1999 году Гайский ГОК вошел в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), он является крупнейшей рудной базой компании.

Это уже третий инцидент на предприятии в марте текущего года. 6 марта там произошла нештатная ситуация, связанная с отключением электричества - горняков эвакуировали на поверхность, пострадавших нет. 15 марта на предприятии произошло возгорание погрузочно-доставочной машины, никто не пострадал, однако персонал также вывели на поверхность.