Против экс-замглавы ФСИН Коршунова возбуждено еще одно дело о хищении 140 млн рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело по эпизоду о хищении из бюджета 140 млн рублей путем мошенничества возбуждено в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"14 марта 2018 года следственными органами возбуждено еще одно дело в отношении Коршунова по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, Коршунов вступил в преступный сговор с предпринимателем Арутюняном, в результате которого были похищены денежные средства из федерального бюджета в сумме 140 млн рублей, которые были выделены на закупку обувной продукции для сотрудников уголовно-исполнительной системы", - сказал источник.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. Следствие предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данному делу под стражей также находятся сотрудник ФСИН Алексей Данилов, замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова, которые обвиняются в пособничестве хищению.

В феврале 2018 года адвокат Коршунова Александр Линников сообщил, что его подзащитный был допрошен в качестве подозреваемого по новому уголовному делу о хищении на 90 млн рублей. По данным следствия, соучастниками Коршунова являются руководитель подведомственного ФСИН ФГУП "Производственно-промышленный дом" Виталий Морусов и генеральный директор ООО "Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян.

Как сообщили в СК, Коршунов из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с Арутюняном для совершение хищения средств федерального бюджета, выделенных на закупку обуви для нужд ФСИН России, путем необоснованной замены материалов для ее производства на более дешевые, не предусмотренные техническими условиями госконтракта. Следствие считает, что Коршунов поручил организовать силами осужденных изготовление обуви из сырья и материалов ненадлежащего качества, предоставленных "ДАЦЕ Групп", вводя в заблуждение относительно того, что производство якобы осуществляется ФГУП "Производственно-промышленный дом".