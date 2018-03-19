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СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении стены в ТЦ в Калининградской области

Происшествия
19 марта, 12:33 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, марта. /ТАСС

Инцидент произошел 17 марта

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КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Один человек погиб при обрушении стены в ходе ремонтных работ в одном из торговых центров Советска Калининградской области, региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку по этому факту.

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По данным СУ СК РФ, ЧП произошло 17 марта.

"В одном из торговых центров в городе Советске при проведении ремонтных работ обломками стены придавило 49-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте происшествия. По данному факту в Советском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки" - говорится в сообщении.

По данным следствия, трое ремонтников  производили работы по перепланировке павильона на втором этаже торгового центра. Во время разбора часть стены обрушилась на 49-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники следственного управления назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти погибшего, а также изъяли всю необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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