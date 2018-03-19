В результате ДТП с микроавтобусом в Ростове-на-Дону пострадали три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали в понедельник в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом, который врезался в здание в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.

"Маршрутное такси - микроавтобус. Пострадали три человека - пассажиры маршрутки, которые направлены в БСМ [больницу скорой медицинской помощи]", - сказала собеседница.

По данным пресс-центра Главного управления МВД России по Ростовской области, авария произошла в Первомайском районе. "Сегодня около 11:30 мск в Первомайском районе города Ростова-на-Дону … водитель, 1969 года рождения, управляя автобусом малой вместимости Hyundai County, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие [здание]", - сообщили в управлении.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.