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Дрыманов не знает, направлялись ли Бастрыкину документы о возбуждении дела в его отношении

Происшествия
19 марта, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В суде Александр Дрыманов также заявил, что у него изъяли наградные пистолеты в ходе обысков по делу Максименко

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава столичного управления СК Александр Дрыманов заявил, что ему ничего не известно о передаче председателю СК РФ Александру Бастрыкину документов о возбуждении в отношении него уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где проходит допрос Дрыманова в качестве свидетеля защиты по делу главы УСБ СК Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки.

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Дрыманов сообщил, что заявления гособвинителя в его адрес недостоверны

"Мне ничего об этом неизвестно, никаких материалов не поступало. Если они находятся в ФСБ, то это незаконно", - сказал глава столичного СК, отвечая на вопрос защиты, добавив, что никаких очных ставок и иных следственных действий с ним не проводилось.

Кроме того, он сообщил, что у него изъяли три наградных пистолета в ходе обысков по делу Максименко.

"В ходе обысков у меня были изъяты три наградных пистолета. Обыски, которые проводили у меня, не оправдали надежд следственных органов", - сказал Дрыманов.

Дело высокопоставленных сотрудников СК

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Из материалов дела следует, что они вступили в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Дела Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

В январе гособвинитель в суде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что помимо Максименко, Ламонова и Никандрова, в переговорах о решении вопроса о переквалификации дела Кочуйкова участвовал Дрыманов. В ходе дальнейших судебных заседаний гособвинитель пояснил, что в деле Максименко Дрыманов имеет статус свидетеля. Дрыманов фигурирует в обвинительном заключении по делу Максименко, так как Никандров и Ламонов дали на него показания, утверждал источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

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