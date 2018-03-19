ЧП на Гайском ГОК случилось из-за отказа оборудования

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. ЧП на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК), при котором пострадали два работника, случилось из-за сбоев в работе оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

"При спуске комплекса проходки произошел отказ оборудования, и проходческий комплекс на большой скорости спустился на монорельсе на горизонт 1150 м. В результате удара о почву выработки была разрушена кабина комплекса, в которой находились два подземных проходчика", - сообщила пресс-служба компании.

Ранее источник сообщил ТАСС, что в шахте в Оренбургской области на территории Гайского ГОК сорвалась подвесная платформа для размещения рабочих и оборудования и два человека упали в ствол шахты, получив серьезные травмы.

В пресс-службе добавили, что сейчас комиссия Ростехнадзора и представители компании проводят расследование несчастного случая . Предприятие работает в штатном режиме.

Как уточнила ТАСС замминистра здравоохранения региона Юлия Балтенко, состояние пострадавших оценивается как тяжелое, сотрудники санавиации начали их эвакуацию в больницы Оренбурга. По словам собеседницы агентства, в больницах пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная помощь.

Глубина стволов шахт на Гайском ГОК составляет более 1 тыс. м, в частности стволы шахты "Новая", по данным Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит предприятие, достигают глубины 1418 м. Шахта "Скиповая" достигает глубины 1120 м, а шахта "Северная вентиляционная 2" достигает глубины 1310 м.