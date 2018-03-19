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Жителя Ленинградской области приговорили к восьми годам колонии за призывы к терроризму

Происшествия
19 марта, 13:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, марта. /ТАСС

Суд признал мужчину виновным в призыве к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал жителя Ленинградской области Владимира Шмотова виновным в призыве к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Московский окружной военный суд огласил приговор в отношении Владимира Шмотова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Призыв к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК [исправительной колонии] строгого режима", - говорится в сообщении.

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