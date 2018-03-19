Жителя Ленинградской области приговорили к восьми годам колонии за призывы к терроризму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал жителя Ленинградской области Владимира Шмотова виновным в призыве к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Московский окружной военный суд огласил приговор в отношении Владимира Шмотова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Призыв к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК [исправительной колонии] строгого режима", - говорится в сообщении.