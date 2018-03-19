Мосгорсуд вернул дело экс-главы РФБ Аникеевой в районный суд для проведения проверки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд вернул в Чертановский суд Москвы для устранения нарушений и проведения служебной проверки уголовное дело в отношении экс-главы Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии по делу о хищении 44 млн рублей и находящейся в розыске, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил вернуть дело в Чертановский суд Москвы, устранить ошибки и провести служебную проверку", - огласила решение коллегия судей.

В ходе заседания прокурор заявила о выявленных исправлениях в протоколе судебного заседания.

23 октября прошлого года Чертановский суд признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась на оглашение приговора, после чего суд объявил ее в розыск.

Содержание обвинения

Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 года по август 2015 года. По версии следствия, она и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян с сообщником, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства федерации. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну.

Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.

Ранее, на протяжении судебного процесса, Аникеева отрицала свою вину.

Силину Чертановский суд в марте 2017 года приговорил к 3,5 года колонии за пособничество хищению. Дело в отношении Кочаряна прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью. Суд также оставил рассмотрение иска потерпевшей стороны на сумму более 20 млн рублей в гражданском судопроизводстве в связи с необходимостью уточнения суммы ущерба.