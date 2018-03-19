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Спасатели отложили буксировку аварийного судна в Баренцевом море из-за непогоды

Происшествия
19 марта, 15:07 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 19, марта. /ТАСС

Сила ветра в месте дрейфа судна составляет 20 м/с

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МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ из-за усилившегося ветра отложили до вечера операцию по взятию на буксир рыболовецкого судна "Бриз" (порт приписки Мурманск) с 29 моряками на борту, потерявшего ход в Баренцевом море, сообщил в понедельник ТАСС начальник отряда Анатолий Леонтьев.

"В месте дрейфа судна ветер в порывах вырос до 20 м/с, волнение моря составляет 3 балла, поэтому операция требует более длительной подготовки. Планируем взять траулер на буксир около 18:00 мск, спасательный буксир уже прибыл к месту", - сказал он.

Ранее спасатели планировали сделать это около полудня.

Средний рыболовный траулер потерял ход в Гусиной банке в восточной части Баренцева моря из-за поломки главного двигателя. Пострадавших среди членов экипажа нет. Судно на буксире планируют доставить в Мурманск, до которого от места дрейфа около 300 миль.

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