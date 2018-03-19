Полиция не нашла признаков взлома в доме убитого в Лондоне Глушкова

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Британская полиция не нашла признаков взлома в доме бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, который предположительно был убит там 12 марта. Об этом говорится в коммюнике Скотленд-Ярда, поступившем в понедельник в представительство ТАСС.

"Следствие продвигается, мы взяли ряд свидетельских показаний и собрали около 400 улик, которые сейчас изучаются. До настоящего момента мы не нашли признаков взлома, однако эксперты-криминалисты продолжат работать в доме Глушкова, и мы ожидаем, что это займет какое-то время", - приводятся слова главы контеррористического подразделения Скотленд-Ярда, которому поручено расследование, Кларк Джаррет.

В понедельник следователи намерены опросить всех соседей Глушкова. Они также просят обратиться в полицию всех свидетелей, которые слышали или видели что-то подозрительное около дома бывшего бизнесмена с воскресенья 11 марта до понедельника 12 марта.

Тело Глушкова было обнаружено в его лондонском доме неделю назад. В пятницу Скотленд-Ярд проинформировал, что, согласно итогам патологоанатомической экспертизы, причиной смерти бизнесмена стало удушение и квалифицировал произошедшее как убийство.

По информации газеты The Independent, Николай Глушков был задушен собачьим поводком. В лондонской полиции подчеркивают, что на данном этапе расследования ничто не указывает на какую-либо связь между убийством Глушкова и отравлением 4 марта в английском городе Солсбери осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах. 16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.