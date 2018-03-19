В массовом ДТП между Архангельском и Северодвинском пострадали четыре человека

АРХАНГЕЛЬСК, 19 марта. /ТАСС/. Шесть автомобилей, в том числе инкассаторская машина, столкнулись в понедельник на 32-м километре дороги Архангельск - Северодвинск, пострадали четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

"Инкассаторская машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной-эвакуатором. Его в свою очередь отбросило на припаркованный на обочине большегрузный автомобиль. Попутно произошло столкновение с "КамАЗом", LADA Kalina и автомобилем ВАЗ-2115", - сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения пострадали двое мужчин в инкассаторской машине, пассажир "КамАЗа" и водитель LADA Kalina. Пострадавших госпитализировали в больницу Северодвинска.

Обстоятельства ДТП выясняют.