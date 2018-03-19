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В Рязанской области полиция освободила из рабства 13 граждан Киргизии

Происшествия
19 марта, 17:03 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 19, марта. /ТАСС

По данным МВД Киргизии, у них отобрали паспорта, а также не платили зарплату и незаконно удерживали

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БИШКЕК, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники представительства МВД Киргизии в России совместно с российскими коллегами выявили факт незаконного удержания 13 киргизских граждан на территории Рязанской области РФ. Об этом сообщило МВД Киргизии.

По его данным, ранее в министерство поступила информация о том, что работодатели в Рязанской области у киргизских граждан "отобрали паспорта, незаконно удерживают их и не выплачивают заработную плату".

"В ходе работы по выяснению обстоятельств дела была организована встреча с руководством управления МВД России по Рязанской области и отделом МВД по Московскому району города Рязань, их поставили в известность о нарушениях законов, требующих принятия мер", - говорится в сообщении.

На момент визита полицейских в цех по пошиву одежды фирмы "Февраль" в нем находились около ста человек, в том числе 13 киргизских граждан. Они заявили, что после трудоустройства в компанию у них отобрали паспорта и удерживали "на положении рабов".

"Выяснилось, что работники не могли даже выйти за пределы цеха, так как у них при себе не было документов, удостоверяющих личность", - подчеркивается в сообщении МВД Киргизии. В таких условиях одна из гражданок республики попыталась покончить жизнь самоубийством, при этом руководство фирмы даже не разрешило вызвать для нее скорую помощь.

Во время проверки этих фактов правоохранительные органы РФ опечатали несколько кабинетов фирмы "Февраль", изъяли финансовые документы, оргтехнику, жесткие диски от камер видеонаблюдения цеха. "Создана оперативно-следственная группа и проводится ряд оперативно-следственных мероприятий для возбуждения уголовного дела по факту в отношении работников "Февраль", - заверило МВД Киргизии.

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