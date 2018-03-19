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Сотрудник ГИБДД погиб в ДТП в Подмосковье

Происшествия
19 марта, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Его автомобиль столкнулся со снегоуборочной машиной

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД погиб в Подмосковье, врезавшись на личной иномарке в снегоуборочную технику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В районе 51-го км на Минском шоссе водитель иномарки BMW совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погиб водитель - сотрудник ГИБДД, который находился за рулем личной автомашины в нерабочее время.

По данному факту полиция Подмосковья проводит служебную проверку.

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