Главу УФНС по Нижегородской области арестовали по делу о взятках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Нижегородской области Владимира Шелепова по делу о получении взятки. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный суд в субботу удовлетворил ходатайство следствия, избрав Шелепову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая", - сказала собеседница агентства .

Согласно материалам дела, Шелепова подозревают по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Детали уголовного дела остаются неизвестными.

Как следует из материалов, размещенных на сайте ФНС России, Шелепов занимает должность главы УФНС по Нижегородской области с 2015 года.