Полиция не стала возбуждать дело против жителя Кубани, "помывшего" машину котом

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края разыскала мужчину, который, как следует из размещенного в интернете видеоролика, мыл автомобиль котом. Выяснилось, что он таким образом наказал своего питомца. Вреда коту не причинили, и оснований для уголовного дела нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после публикации в интернете ролика, где видно, как мужчина, держа кота за шиворот и около хвоста, окунает его спиной в ведро с водой, а потом протирает им капот автомобиля.

"Отказано в возбуждении уголовного дела. Умысла на причинение вреда животному не было, животное не пострадало. Сделано было в шутку: кот заляпал лапами машину, и хозяин, чтобы наказать его, напугал кота водой и "протер" им капот", - рассказала представитель ведомства.

По данным ведомства, кот домашний и живет у мужчины, ставшего героем ролика.