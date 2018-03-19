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В детском саду в Кировской области обвалилась часть стены

Происшествия
19 марта, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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ТАСС, 19 марта. Часть стены обвалилась в детском саду в населенном пункте Арбаж в Кировской области, никто не пострадал, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В детском саду "Солнышко" на улице Кооперативная, дом 22, в населенном пункте Арбаж произошло частичное обрушение кирпичной кладки фасада на площади 7 кв. метров. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в это время в здании не было детей. 20 марта специалисты проведут обследование здания и определят объем ремонтных работ.

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