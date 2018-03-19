Пострадавших при ЧП на Гайском ГОК эвакуировали в Оренбург в тяжелом состоянии

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Вертолет санавиации эвакуировал в больницы Оренбурга двух рабочих, пострадавших в результате ЧП на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК). Один из пострадавших находится в тяжелом, второй - в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что в шахте на территории Гайского ГОК в Оренбургской области сорвалась подвесная платформа для размещения рабочих и оборудования и два человека упали в ствол шахты, получив серьезные травмы. По данным пресс-службы компании, причиной аварии стал отказ оборудования.

"После стабилизации состояния пациентов принято решение об их эвакуации в областной центр вертолетом Ми-8 в сопровождении врачей-реаниматологов. В аэропорту Оренбурга вертолет встречали две реанимационные бригады, пациентов доставили в специализированные медицинские учреждения. В настоящее время состояние одного пациента оценивается как тяжелое, другого - как крайне тяжелое", - отметила собеседница агентства.

В министерстве здравоохранения добавили, что оба пострадавших - мужчины. Одному из них 27 лет, второму - 38 лет.

Сейчас комиссия Ростехнадзора и представители компании проводят расследование несчастного случая. Проверку также ведет региональное управление Следственного комитета. Предприятие работает в штатном режиме.

Это уже третий инцидент на предприятии в марте 2018 года. 6 марта произошла нештатная ситуация, связанная с отключением электричества - горняков эвакуировали на поверхность, в результате инцидента никто не пострадал. 15 марта на предприятии произошло возгорание погрузочно-доставочной машины. В результате пожара никто не пострадал, однако персонал также эвакуировали на поверхность.