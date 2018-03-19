Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавших при ЧП на Гайском ГОК эвакуировали в Оренбург в тяжелом состоянии

Происшествия
19 марта, 18:08 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 19, марта. /ТАСС

Травмированных шахтеров на борту вертолета МИ-8 сопровождали врачи-реаниматологи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Вертолет санавиации эвакуировал в больницы Оренбурга двух рабочих, пострадавших в результате ЧП на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК). Один из пострадавших находится в тяжелом, второй - в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

Смотрите также

ЧП на Гайском ГОК случилось из-за отказа оборудования

Пострадавшие при обрушении на Гайском ГОК находятся в реанимации

Ранее сообщалось, что в шахте на территории Гайского ГОК в Оренбургской области сорвалась подвесная платформа для размещения рабочих и оборудования и два человека упали в ствол шахты, получив серьезные травмы. По данным пресс-службы компании, причиной аварии стал отказ оборудования.

"После стабилизации состояния пациентов принято решение об их эвакуации в областной центр вертолетом Ми-8 в сопровождении врачей-реаниматологов. В аэропорту Оренбурга вертолет встречали две реанимационные бригады, пациентов доставили в специализированные медицинские учреждения. В настоящее время состояние одного пациента оценивается как тяжелое, другого - как крайне тяжелое", - отметила собеседница агентства.

В министерстве здравоохранения добавили, что оба пострадавших - мужчины. Одному из них 27 лет, второму - 38 лет.

Сейчас комиссия Ростехнадзора и представители компании проводят расследование несчастного случая. Проверку также ведет региональное управление Следственного комитета. Предприятие работает в штатном режиме.

Это уже третий инцидент на предприятии в марте 2018 года. 6 марта произошла нештатная ситуация, связанная с отключением электричества - горняков эвакуировали на поверхность, в результате инцидента никто не пострадал. 15 марта на предприятии произошло возгорание погрузочно-доставочной машины. В результате пожара никто не пострадал, однако персонал также эвакуировали на поверхность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
6
Минобрнауки перенесло заседание по новому стандарту изучения литературы в школе
7
Волгоградская область перейдет на местное время
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов