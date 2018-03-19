Telegraph: автомобиль, на котором Юлия Скрипаль выехала из аэропорта, изъят для экспертизы

ТАСС, 19 марта. Автомобиль, на котором выехала из аэропорта Heathrow по прибытии в Лондон дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, был изъят для проведения судебной экспертизы. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, 3 марта Скрипаль забрал из аэропорта друг семьи Росс Кассиди, который отвез ее в дом отца в Солсбери. Кассиди подтвердил, что его автомобиль был изъят для проверки.

Как предполагают в службе разведки, нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль, могло быть спрятано в багаже женщины.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия отвергает любую свою причастность к инциденту.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персона нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.