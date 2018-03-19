Суд в Петербурге после дела Дацика обратил внимание на недостаточную борьбу с проституцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Петербурге указал на недостаточную работу полиции и следователей по борьбе с проституцией в городе и вынес руководителям региональных управлений МВД и Следственного комитета (СК) частные определения после оглашения приговора известному по участию в боях без правил Вячеславу Дацику по делу о нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в понедельник Василеостровский районный суд приговорил Дацика к 3,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным в нападении на подпольный публичный дом. По версии следствия, ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал работниц и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию.

"Суд выносит частное определение <…> Рассмотрение уголовного дела [Дацика] показало, что полицией не предпринимаются исчерпывающие меры для предостережение занятием проституцией. Суд постановил обратить внимание глав ГУ МВД и ГСУ (главного следственного управления - прим. ТАСС) СК РФ по Петербургу на обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений", - сказал судья Юрий Гершевский.

Он отметил, что рекламу оказания интимных услуг Дацик находил не только в интернете, но и на асфальте, а также домах. Это, по словам судьи, не только спровоцировало совершенное Дациком правонарушение, но также свидетельствует о том, что преступления, связанные с проституцией, в городе совершают регулярно.

Ранее сообщалось, что выдвинутое против Дацика обвинение в разбое суд переквалифицировал на статью УК РФ "Хулиганство". Бывшего бойца без правил обвинили также в нарушении неприкосновенности жилища и побоях.

Адвокат Дацика Андрей Федорков сообщил ТАСС, что приговор суда обжалуют, но если апелляционная инстанция оставит его в силе, то подать ходатайство об условно-досрочном освобождении его подзащитный сможет в конце 2018 года.

Другие дела Дацика

Участника боев без правил, известного также как Рыжий Тарзан, в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд признал его невменяемым и назначил лечение в Дружносельской психиатрической больнице Петербурга.

В 2010 году Дацик сбежал из психбольницы в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. Позже окружной суд Осло приговорил Тарзана к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, а в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Вячеслава Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он освободился весной 2016 года.