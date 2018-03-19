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Ребенок погиб после падения снежной глыбы во дворе дома на Ямале

Происшествия
19 марта, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Следователи установят обстоятельства происшествия

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Одиннадцатилетняя девочка погибла после падения снежной глыбы во дворе жилого дома в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Возбуждено уголовное дело, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Сегодня в городе Тарко-Сале (ЯНАО) во дворе жилого дома дети делали подкоп в сугробе, оставшимся после очистки крыши. На ученицу четвертого класса обрушилась снежная глыба. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка", - говорится в сообщении.

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