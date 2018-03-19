СК проверит информацию о супругах, устроивших драку в самолете, летевшем из Москвы в Гоа

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку по информации СМИ о супружеской паре, устроившей драку на борту самолета, летевшего рейсом Москва - Гоа.

"В настоящее время следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила председатель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Марковская отметила, что Следственный комитет России продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Гоа, нетрезвые супруги толкали спинки кресел сидящих перед ними пассажиров, из-за чего и произошел конфликт. По данным СМИ, в ответ на неоднократные замечания супруги стали оскорблять пассажиров и устроили драку.