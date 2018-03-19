NYT: беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода в США

ТАСС, 19 марта. Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину в штате Аризона. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По ее данным, инцидент произошел в городе Темпе, он стал первым известным случаем гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. В момент ДТП в салоне находился водитель, но транспортное средство работало в автономном режиме.

Как отмечает издание, в Uber уже заявили о приостановке испытаний беспилотных авто в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто, а также о сотрудничестве с властями в связи с инцидентом.