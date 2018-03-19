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В Барселоне в консульстве Мали гражданин страны взял в заложники женщину

Происшествия
19 марта, 21:40 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, марта. /ТАСС

По информации полиции, женщину захватил гражданин африканской страны, с ним ведут переговоры

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МАДРИД, 19 марта. /ТАСС/. Неизвестный человек взял в заложники в консульстве Мали в Барселоне женщину. Об этом сообщила в Twitter в понедельник каталонская полиция.

По ее информации, женщину захватил гражданин африканской страны, с ним ведут переговоры. Как передает газета El Pais, мужчина требует урегулирования своей административной ситуации. По данным местных СМИ, женщиной является супруга почетного консула Мали в Барселоне.

По предварительным данным, мужчина не вооружен. Консульство оцеплено.

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