В Барселоне в консульстве Мали гражданин страны взял в заложники женщину

МАДРИД, 19 марта. /ТАСС/. Неизвестный человек взял в заложники в консульстве Мали в Барселоне женщину. Об этом сообщила в Twitter в понедельник каталонская полиция.

По ее информации, женщину захватил гражданин африканской страны, с ним ведут переговоры. Как передает газета El Pais, мужчина требует урегулирования своей административной ситуации. По данным местных СМИ, женщиной является супруга почетного консула Мали в Барселоне.

По предварительным данным, мужчина не вооружен. Консульство оцеплено.