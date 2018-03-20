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Следствие проверяет обстоятельства гибели 4 человек на пожаре во Владивостоке

Происшествия
20 марта, 3:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, марта. /ТАСС

Пожарным удалось спасти четырех человек и эвакуировать еще семерых

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ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Приморье проводят проверку по факту гибели четырех человек при пожаре во Владивостоке, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

"По факту смерти четырех граждан во время пожара Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю проводит доследственную проверку, выясняются все обстоятельства, назначены экспертизы. В ближайшее время будет принято процессуальное решение", - сообщила собеседница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре в частном доме во Владивостоке поступило дежурному 19 марта в 22:44 местного времени (15:44 мск). "При помощи комплектов защиты органов дыхания, пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семь было эвакуировано. На месте пожара также были обнаружены четверо пострадавших без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидировали в 23:26 местного времени (16:26 мск), отмечает пресс-служба регионального главка МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего пожара устанавливаются.

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