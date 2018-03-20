Авария на электросетях оставила без света около 69 тыс. жителей Якутии

ТАСС, 20 марта. Около 69 тыс. человек остались без электроснабжения в трех районах Якутии из-за аварии на электросетях на участке "Сунтар - Вилюйск". По информации сайта Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, без электроснабжения остались потребители Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского районов.

"20 марта в 03:45 мск (09:45 по якутскому времени) действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ "Сунтар-Вилюйск". Без электроснабжения остались: бытовые потребители Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского районов - около 69 тыс. человек, предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы "Якутскэнерго", все потребители переведены на резервные источники. "В указанном энергорайоне население будет подключено к резервным дизельным электростанциям", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Работы по устранению аварии продолжаются. "Авария произошла на участке между Нюрбой и Сунтарами. Линия очень протяженная, поэтому работает две бригады. Один раз запустились, но попытка была неудачной, работы продолжаются", - сказали ТАСС в "Якутскэнерго".

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе переменная облачность, небольшой снег, ветер днем северный 2-7 м/с, температура воздуха до минус 13 градусов.