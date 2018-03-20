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Менеджера железной дороги в Красноярске осудили на 1,5 года за подлоги в 700 млн рублей

Происшествия
20 марта, 6:50 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, марта. /ТАСС

Альберт Ионши проходит еще по двум уголовным делам, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате

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КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Заместитель начальника красноярской дирекции по капитальному строительству - структурного подразделения дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО "РЖД" Альберт Ионши получил 1,5 года колонии-поселения за подстрекательства к злоупотреблениям должностными преступлениями. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ.

"А. А. Ионши признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

По версии правоохранительных органов, Ионши принуждал своих подчиненных подписывать подложные акты выполненных работ при строительстве вторых железнодорожных путей на участке Междуреченск-Тайшет. На основании этих документов подрядным организациям получили более 700 млн рублей за невыполненные работы.

Сейчас расследуются еще два уголовных дела в отношения Ионши. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

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