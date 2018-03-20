Прокуратура проверит информацию о приюте для бездомных во Владивостоке, где погибли люди

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Прокуратура Приморья проверяет информацию СМИ о том, что в доме, где в ночь с понедельника на вторник во время пожара погибли 4 человека, работал приют для бездомных, сообщили ТАСС во вторник в прокуратуре региона.

"В рамках представленных полномочий прокуратура проводит проверку законности организованной в сгоревшем доме деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием. Проверяющие выясняют, имел ли данный объект официальный статус объекта социального назначения, предназначенного для размещения там подобной категории граждан. После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Ранее ТАСС сообщал, что пожар произошел в ночь с понедельника на вторник. Следствие по факту гибели 4 человек возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.