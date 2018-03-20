На юго-востоке Москвы произошел обвал грунта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Грунт обвалился при строительных работах на юго-востоке Москвы, дорожное движение в этом районе ограничили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе улиц Ташкентская и Ферганская, у Т-образного перекрестка, произошел провал грунта", - сообщили в ведомстве. По данным ГИБДД, задет тротуар и частично правый ряд полосы дорожного движения. "На месте работают сотрудники ГИБДД, движение на данном участке ограничено, столичная ГАИ принимает меры для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, длина участка, на котором обвалился грунт, составляет 10 метров, ширина - 3 метра.