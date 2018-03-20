В Ульяновске обнаружили тела трех детей с признаками насильственной смерти

УЛЬЯНОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку в связи с обнаружением в ночь на вторник тел трех детей с признаками насильственной смерти, сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Василий Зима.

"Трупы трех малолетних с признаками насильственной смерти были обнаружены ночью 19 марта в квартире одного из домов по улице Бебеля. Установлено, что дети проживали совместно с матерью, которая с мужем разведена", - сказал собеседник агентства.

Зима уточнил, что прокуратура проверяет исполнение должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Ход проверки находится на контроле у прокурора Ульяновской области.

В следственном управлении СК РФ по Ульяновской области сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ведомстве добавили, что, кроме тел трех детей в возрасте 5, 6 и 10 лет, в квартире обнаружили тело их 27-летней матери.

По предварительной версии следствия, женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством. Тела погибших обнаружила их соседка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые экспертизы.