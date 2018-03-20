Сотрудники МЧС локализовали пожар на мебельном складе в Вологде

ВОЛОГДА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар на мебельном складе площадью 1 тыс. кв. м в Вологде локализовали. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков.

"Пожар в данный момент локализован. Работают 12 единиц техники и 35 человек личного состава по повышенному, второму номеру вызова. Здание склада большое, длинное, тушат. Пострадавших на пожаре нет", - сказал собеседник агентства, который находится на месте пожара.

По его данным, полиция оцепила территорию, посторонних не пускают. "У нас на месте развернут штаб ГУ МЧС. Прибыли наши дознаватели, которые будут устанавливать причины пожара, говорить о них рано, отрабатываются все возможные версии", - уточнил Сапожков.

Он подчеркнул, что здание находится в промышленной зоне Вологды, рядом нет жилых домов, поэтому угроза жизни и здоровью людей отсутствует. Соседние промышленные здания разделены противопожарными кирпичными стенами, но огонь может распространиться по кровле, пожарные работают, чтобы это предотвратить.