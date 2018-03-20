Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель избиркома в Норильске спасла мужчину, сделав ему искусственное дыхание

Происшествия
20 марта, 9:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Избирателю стало плохо на выходе с участка, он упал

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель участковой избирательной комиссии № 663 в Норильске (Красноярский край) Елена Кондрат спасла избирателя сделав ему искусственное дыхание и массаж сердца. Мужчине стало плохо на выходе с избирательного участка.

"Мужчина вышел на улицу после голосования, и там ему стало плохо, и он упал. Это увидели люди, которые находились в помещении для голосования (школа № 45), мы занесли его в здание, вызвали скорую помощь. Хотели посадить его на скамейку, но у него началось состояние, похожее на эпилептический припадок, его тело начало твердеть. <…> Потом у мужчины остановилось сердце…, вместе с полицейским мы начали делать ему искусственное дыхание и массаж сердца, и через несколько минут мужчина задышал", - рассказала Кондрат ТАСС во вторник.

Мужчину забрали прибывшие врачи скорой медицинской помощи. Кондрат, которая работает бухгалтером, уже спасала ранее человека. "Была похожая история, я уже оказывала помощь 20 лет тому назад", - отметила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройстве власти в РФ
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
В Ульяновске обнаружили тела трех детей с признаками насильственной смерти
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний
7
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов