На западе Москвы угнали спецтехнику стоимостью 6 млн рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают преступников, угнавших с территории строительной площадки на западе Москвы минипогрузчик и погрузчик-экскаватор, общей стоимостью 6 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По данным управления, накануне в полицию обратился генеральный директор одной из коммерческих компаний и сообщил о краже спецтехники со стройплощадки на улице Богданова.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 16 по 19 марта с территории строительной площадки по указному адресу неизвестный совершил кражу минипогрузчика и погрузчика-экскаватора", - сказал собеседник агентства, добавив, что ущерб составил 6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.