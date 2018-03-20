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Экс-проектировщик объектов Восточного получил еще один срок за мошенничество

Происшествия
20 марта, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В итоге Сергей Островский приговорен к семи годам в колонии общего режима

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил еще к одному сроку бывшего старшего инженера института специального строительства Министерства обороны России Сергея Островского за мошенничество при проектировании объектов космодрома Восточный, в общей сложности суд приговорил его к 7 годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд признал Островского виновным в особо крупном мошенничестве, с учетом частичного сложения наказания и предыдущего срока суд в итоге приговорил Островского к семи годам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Следствием было установлено, что Островский похитил около 71,5 млн рублей, выделенных на проектирование административно-делового корпуса космодрома Восточный.

Свой первый приговор Островский получил в 2016 году, тогда Гагаринский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тыс. рублей.

Следствием и судом было установлено, что в 2011 году Островский, являясь старшим одной из групп главных инженеров проекта ОАО "31-й Государственный проектный институт специального строительства Министерства обороны РФ" и генеральным директором и учредителем ООО "Проектно- строительная компания "Микос", мошенническим путем похитил бюджетные средства в размере 14,5 млн рублей, выделенные на выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса космодрома Восточный.

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