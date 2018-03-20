Водитель открыл стрельбу по полицейским на северо-западе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые проверяли его автомобиль на Коломяжском проспекте Приморского района Северной столицы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленника разыскивают, никто не пострадал.

"20 марта 2018 года в два часа ночи сотрудники полиции Приморского района в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer. В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции. <…> В результате инцидента пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что, предположительно, злоумышленник стрелял из травматического пистолета. Полицейские произвели несколько ответных выстрелов в сторону автомобиля, но стрелок скрылся. Сотрудники правоохранительных органиов преследовали автомобиль и обнаружили его на улице Горной того же района, однако водитель скрылся.

"В настоящее время личность водителя установлена", - добавили в региональном управлении полиции, приняты меры к его розыску и задержанию".