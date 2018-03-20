В Псковской области пресекли сбыт крупной партии нелегальной табачной продукции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Псковской области пресекли сбыт крупной партии фальсифицированной табачной продукции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, речь идет о 40 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн рублей, а также 50 тыс. пачек табачной продукции.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области установлены трое граждан, подозреваемые в хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий на территории региона", - сказала Волк. По ее словам, нелегальную продукцию полицейские обнаружили в торговых павильонах на рынках Пскова.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации" УК РФ.