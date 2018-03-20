Жителя Крыма обвинили в участии в деятельности НВФ на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Следственный отдел управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело в отношении гражданина РФ, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Предварительным следствием установлено, что 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана", и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации"). Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В настоящее время сотрудники отдела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.