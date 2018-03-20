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Полиция обнаружила в Бахчисарайском районе Крыма схрон с оружием

Происшествия
20 марта, 10:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, марта. /ТАСС

Оружие и боеприпасы направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального МВД

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в лесу в Бахчисарайском районе Крыма потайной склад с оружием и боеприпасами, сообщила во вторник пресс-служба МВД по региону.

"В ходе осмотра места происшествия изъято: карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка "ТОЗ-8", охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1. Все оружие и боеприпасы направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Крым.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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