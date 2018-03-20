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В массовом ДТП в Мурманской области погиб ребенок

Происшествия
20 марта, 11:03 дата обновления: 20 марта, 11:55 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, марта. /ТАСС

Еще шесть человек пострадали

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МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. ДТП с участием, по предварительным данным, не менее десяти автомобилей произошло во вторник утром на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области. В результате погиб ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ, пострадали шесть человек. "В ДТП на трассе "Кола" погиб ребенок, еще 6 человек пострадали", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших при столкновении шести автомобилей.

По факту ДТП следователи начали проверку. Как сообщили ТАСС в региональной прокуратуре, ее сотрудники также начали проверку по факту ДТП.

Авария произошла на 1530-м км трассы "Кола" в районе города Заполярный, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

По данным Мурманского гидрометцентра, в Мурманской области местами идет снег, на дорогах гололедица.

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