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Власти США начали расследование обстоятельств наезда беспилотной автомашины на пешехода

Происшествия
20 марта, 11:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

В воскресенье беспилотный внедорожник Volvo компании Uber сбил жительницу города Темпе (штат Аризона)

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ВАШИНГТОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Федеральное правительство США подключилось к разбирательству обстоятельств инцидента в городе Темпе (штат Аризона), где беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил пешехода. Об этом объявило в понедельник Национальное управление США по безопасности на транспорте, которое является независимым ведомством американской администрации.

По свидетельству управления, оно командирует в Темпе своих специалистов, чтобы "расследовать обстоятельства столкновения автомашины [фирмы] Uber с пешеходом, произошедшего в воскресенье и закончившегося летальным исходом". Речь в данном случае действительно идет об автомобиле, который является "частью парка самоуправляемых транспортных средств компании", подтвердило управление. Согласно изложенной им информации, в ходе предстоящего расследования будут приниматься во внимание прежде всего такие факторы, как учет датчиками автомобиля окружающей обстановки, включая "другие транспортные средства и уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты", а также реагирование системы управления. Эксперты управления "расследуют отдельные дорожно-транспортные происшествия", способные продвинуть вперед понимание "широких или новых вопросов безопасности", подчеркивается в пресс-релизе.

Тем не менее в нем ничего не говорится насчет того, что федеральные власти США собираются следовать призывам большого числа неправительственных специалистов и отдавать распоряжение приостановить в свете случившегося все испытания беспилотных автомашин в стране.

Как сообщила полиция Темпе, беспилотный "внедорожник" марки Volvo компании Uber в воскресенье в районе 22 часов по местному времени наехал на 49-летнюю местную жительницу Элейн Херцберг, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте и перевозившую через нее таким образом свой велосипед. Инцидент произошел в районе с оживленным многополосным дорожным движением. Херцберг от полученных травм позднее скончалась больнице. Стражи порядка пояснили, что автомашина Uber двигалась в автономном режиме со скоростью порядка 64 км/ч, хотя в кресле водителя находился 44-летний сотрудник фирмы Рафаэль Васкес.

Средства массовой информации США подчеркивают, что это ЧП стало первым известным случаем гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. Компания Uber в связи с воскресным инцидентом приняла решение временно прекратить испытания своих беспилотных автомашин в Темпе, Финиксе (штат Аризона), Питтсбурге (Пенсильвания), Сан-Франциско (Калифорния) и Торонто (канадская провинция Онтарио). Как долго будет сохраняться в силе этот запрет, не уточняется.

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