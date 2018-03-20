Под Волгоградом третьи сутки ищут подростка, пропавшего в свой день рождения

ВОЛГОГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Полицейские третьи сутки разыскивают в городе Волжском под Волгоградом 15-летнего подростка, пропавшего в свой день рождения. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"На розыск 15-летнего подростка ориентирован весь личный состав управления МВД по городу Волжскому. Полицейские продолжают опросы соседей без вести пропавшего, школьных друзей и других возможных очевидцев, совместно с кинологами проверяют жилые дома, заброшенные здания, стройки, окрестности города", - уточнили в МВД. К розыскам подключились волонтеры.

Представитель ведомства пояснил, что 17 марта поздно вечером в полицию обратилась мама 15-летнего Артема Ожиганова, который еще 16 марта ушел из дома отмечать свой день рождения и до настоящего времени не вернулся. Выяснилось, что 16 марта после празднования дня рождения в одном из торговых центров Волжского школьник вместе с друзьями ждали на улице такси, когда несовершеннолетний попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, по его словам, на минутку, и не вернулся.

На сайтах областных управлений МВД и СК РФ разместили приметы пропавшего школьника, также полицейские и следователи обратились к населению с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь в розыске пропавшего подростка. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.